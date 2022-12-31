فلسطين أون لاين

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أسعار الخضراوات في أسواق قطاع غزة السبت 31 ديسمبر

31 ديسمبر 2022 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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