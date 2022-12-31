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أسعار الخضراوات في أسواق قطاع غزة السبت 31 ديسمبر
31 ديسمبر 2022 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار اللحوم
#أسعار الخضروات
#أسعار الدجاج
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