فلسطين أون لاين

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توقعات الطقس لليوم السبت 31 ديسمبر

31 ديسمبر 2022 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أنه لن يطرأ اليوم السبت، تغيير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو الجاف هو المسيطر على البلاد مع جو شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل، بينما تسود أجواء أقل برودة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص، والرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات. 

ويوم غدٍ الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث يبقى الجو صافياً إلى غائماً جزئياً نهاراً وبارداً في الوقت ذاته، في حين تزداد البرودة بشكل أكبر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدنٍ كبير في درجات الحرارة وفرصة فائمة لتشكل الصقيع في المناطق الشرقية من فلسطين، والرياح تكون شرقية نشطة السرعة في بعض الفترات.

والإثنين المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً جداً في ساعات الصباح والليل، ومع ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة في الجبال، اولرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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