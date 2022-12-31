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خبراء: عام 2023، سيكون "تليغرام" أسرع ماسنجر والواتس سيتراجع

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خبراء: عام 2023، سيكون "تليغرام" أسرع ماسنجر والواتس سيتراجع

31 ديسمبر 2022 . الساعة 01:51 بتوقيت القدس
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تُظهر التحليلات تضاعف عدد مرات تنزيل برنامج Telegram messenger خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي الوقت نفسه، فإن WhatsApp، بصفته تطبيقا منافسا رئيسيا له، يفقد قوته. أفادت بذلك مجلة "فوربس" نقلا عن بيانات قدمتها Sensor.

وأظهرت دراسة أجراها Sensor Tower أنه تم في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 تنزيل Telegram أكثر من 30 مليون مرة، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، تم تنزيله حوالي 60 مليون مرة.

مع ذلك فإن WhatsApp يفقد شعبيته في أوروبا: وفي عام 2019 ، تم تنزيل برنامج الماسنجر 110 ملايين مرة ، بينما لم يتجاوز عام 2022 عدد التنزيلات 60 مليونا.

تشير بوابة BFM أيضا إلى أنه على الرغم من أن Telegram لا يعتبر بعد ماسنجراً رائدا من حيث العدد الإجمالي للتنزيلات، فإن الدراسة تصف "تليغرام" بأنه "الشبكة الاجتماعية الأسرع نموا" على مدار فترة الأعوام الثلاثة. والسبب الرئيسي لهذه النزعة الديناميكية هو أن WhatsApp يواجه مشاكل خطيرة في التحديثات والابتكارات، بينما يعمل Telegram بنشاط على تطوير نظامه الأساسي الخاص وتقديم ميزات تجذب المستخدمين الجدد، وعلى سبيل المثال، برنامج Telegram Premium. وقد صار" تليغرام" يحظى بسمعة النظام الأساسي الآمن والسري .

وفقًا لبعض التقديرات، فإن Telegram ستحتل عام 2023 المرتبة الثانية (بعد TikTok) بين التطبيقات الأسرع نموا في العالم.

المصدر / وكالات
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#ماسنجر #تكنولوجيا #تليغرام #شبكات تواصل #واتس #بوابة BFM

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