الدولار يرتفع بأكبر وتيرة سنوية منذ عام 2015

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، بنهاية تعاملات الجمعة، في آخر يوم تداول في العام الذي هيمن عليه رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي.

مع قرب عام 2022 من نهايته، فإن الدولار في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 7.9% مقابل سلة من العملات، وهي أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات.

قلص الدولار مكاسبه في الأسابيع الأخيرة حيث يبحث المستثمرون عن إشارات حول موعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس/ آذار في محاولة للحد من ارتفاع التضخم. رفعها بمقدار 75 نقطة أساس دفعة واحدة في أربع مناسبات.

مع انخفاض السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.433% خلال تعاملات اليوم عند 103.530 نقطة. ارتفع اليورو بنسبة 0.34% خلال اليوم إلى 1.0697 دولار، لكنه سجل خسارة سنوية بنسبة 5.9%.

المصدر / وكالات