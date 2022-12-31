فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد

رغم فشله في التسجيل ليفربول ينتصر على ليستر سيتي

رئيس الصين لبوتين: طريق السلام صعب لكنه ممكن

الأمم المتحدة تصوت الليلة على طلب قانوني بخصوص "ماهية الاحتلال"

إعلام مصري: هجوم على حاجز أمني شرقي البلاد و"مقتل المنفذ"

نتنياهو وبن غفير يتخذا أول قرار أمني

مفتي سلطنة عمان يساند مشروع مقاطعة الاحتلال

"آخر يوم".. ملف تصدره صحيفة فلسطين حول أبرز أحداث 2022

في ذكرى انطلاقتها.. قياديان سابقان في "فتح" يقيِّمان مسيرتها

البرغوثي: المرابطون في الأقصى نجحوا بوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد

31 ديسمبر 2022 . الساعة 00:35 بتوقيت القدس
...
لاعبي ريال مدريد

حقق نادي ريال مدريد الفوز على حساب مضيفه بلد الوليد 2-صفر مساء الجمعة في الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بفوزه لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، الذي سجل الهدفين في الدقيقة (83 من ركلة جزاء و89).

ريال مدريد مؤقتاً إلى صدارة الليغا الاسبانية برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة الذي يخوض مواجهة الديربي السبت أمام إسبانيول.

وفي باقي المواجهات، فاز خيتافي على ريال مايوركا (2-صفر) وتعادل قادش مع ألميريا (1-1) وانتهت مباراة سيلتا فيغو مع إشبيلية بذات النتيجة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#برشلونة #ريال مدريد #الكرة الذهبية #الدوري الاسباني #بلد الوليد #ديربي #بنزيما

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة