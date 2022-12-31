بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد

حقق نادي ريال مدريد الفوز على حساب مضيفه بلد الوليد 2-صفر مساء الجمعة في الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بفوزه لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، الذي سجل الهدفين في الدقيقة (83 من ركلة جزاء و89).

ريال مدريد مؤقتاً إلى صدارة الليغا الاسبانية برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة الذي يخوض مواجهة الديربي السبت أمام إسبانيول.

وفي باقي المواجهات، فاز خيتافي على ريال مايوركا (2-صفر) وتعادل قادش مع ألميريا (1-1) وانتهت مباراة سيلتا فيغو مع إشبيلية بذات النتيجة.

المصدر / وكالات