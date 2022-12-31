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رغم فشله في التسجيل ليفربول ينتصر على ليستر سيتي

31 ديسمبر 2022 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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من مباراة ليفربول وليستر

أنهى فريق ليفربول مبارياته في عام 2022 محققا فوزا صعبا على ضيفه ليستر سيتي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي بهدف مبكر سجله كيرنان ديوسبري في الدقيقة الرابعة، لكن ليفربول تمكن من قلب النتيجة لمصلحته بفضل هدفين سجلهما ووت فايس، لاعب ليستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الشوط الأول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، لينهي مبارياته في عام 2022 محققا انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، والثامن هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل أنهى ليستر سيتي عام 2022 بشكل غير جيد بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، الليلة، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر / وكالات
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#ليستر سيتي #ليفربول #محمد صلاح #الدوري الانجليزي #كرة قدم #ووت فايس

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