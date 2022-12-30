فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس الصين لبوتين: طريق السلام صعب لكنه ممكن

الأمم المتحدة تصوت الليلة على طلب قانوني بخصوص "ماهية الاحتلال"

إعلام مصري: هجوم على حاجز أمني شرقي البلاد و"مقتل المنفذ"

نتنياهو وبن غفير يتخذا أول قرار أمني

مفتي سلطنة عمان يساند مشروع مقاطعة الاحتلال

"آخر يوم".. ملف تصدره صحيفة فلسطين حول أبرز أحداث 2022

في ذكرى انطلاقتها.. قياديان سابقان في "فتح" يقيِّمان مسيرتها

البرغوثي: المرابطون في الأقصى نجحوا بوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

قطر تدين خطط الاستيطان الإسرائيلي وتهويد القدس المحتلة

الهدمي: الاحتلال يهدف لانتهاك سلوان باستيلائه على "أرض الحمراء"

إعلام مصري: هجوم على حاجز أمني شرقي البلاد و"مقتل المنفذ"

30 ديسمبر 2022 . الساعة 23:59 بتوقيت القدس
...

ذكر إعلام مصري، مساء الجمعة، وقوع "هجوم إرهابي" على حاجز أمني بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد، و"مقتل المنفذ".

وقالت صحيفتا "الأهرام" و"أخبار اليوم" (حكوميتان)، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الأكمنة (الحواجز الأمنية) بمحافظة الإسماعيلية، ولقي منفذ الهجوم مصرعه على يد أفراد الكمين".

ونشرت الصحيفتان صورة قالتا إنها لمنفذ الهجوم، دون تفاصيل أكثر.

فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية بالخصوص.

وتشهد البلاد استعدادات ضخمة لتأمين ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة واحتفالات عيد الميلاد.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#هجوم #مصر #الإسماعيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة