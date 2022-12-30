إعلام مصري: هجوم على حاجز أمني شرقي البلاد و"مقتل المنفذ"

ذكر إعلام مصري، مساء الجمعة، وقوع "هجوم إرهابي" على حاجز أمني بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد، و"مقتل المنفذ".

وقالت صحيفتا "الأهرام" و"أخبار اليوم" (حكوميتان)، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الأكمنة (الحواجز الأمنية) بمحافظة الإسماعيلية، ولقي منفذ الهجوم مصرعه على يد أفراد الكمين".

ونشرت الصحيفتان صورة قالتا إنها لمنفذ الهجوم، دون تفاصيل أكثر.

فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية بالخصوص.

وتشهد البلاد استعدادات ضخمة لتأمين ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة واحتفالات عيد الميلاد.

المصدر / الأناضول