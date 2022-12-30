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مفتي سلطنة عمان يساند مشروع مقاطعة الاحتلال

30 ديسمبر 2022 . الساعة 23:56 بتوقيت القدس
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الشيخ احمد الخليلي

أعلن مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مساندته للمشروع الذي طرح في مجلس الشورى العُماني حول تعديل المادة الأولى من القانون المتعلق بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “الخليلي”، في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”، الجمعة: “إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العُماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها؛ لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا مما يدخل في الأُخوَّة الواجبة بين المسلمين”.

وأضاف: “كما جاء في الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة”.

المصدر / وكالات
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