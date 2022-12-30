البرغوثي: المرابطون في الأقصى نجحوا بوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن المرابطين في المسجد الأقصى نجحوا في وقف اعتداءات واقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد.

وبينت أن استجابة أبناء شعبنا لدعوات الفجر العظيم هو دليل على أهمية المسجد الأقصى المبارك في قلوبهم.

وأكدت أن المقدسات الإسلامية تتعرض بشكل يومي إلى اعتداء وتهويد من الاحتلال الصهيوني، داعية أبناء شعبنا لتكثيف تواجدهم ورباطهم داخل المجسد الأقصى المبارك.

كما دعت البرغوثي جميع الشعوب العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 70 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين