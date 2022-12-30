قطر تدين خطط الاستيطان الإسرائيلي وتهويد القدس المحتلة

أدانت وزارة الخارجية القطرية، خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو" الرامية لمضاعفة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتهويد مدينة القدس المحتلة.

وعدت الخارجية القطرية، في بيان، اليوم، أن تلك الخطط تعد "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وعبرت عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ "حل الدولتين".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام (إسرائيل) وقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي البيان القطري بعد يوم من نيل حكومة بنيامين نتنياهو ثقة الكنيست، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تصعيد وتيرة الاستيطان في ظل سلطة يمينية بالكامل.

وعشية عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة، نشر نتنياهو عبر حسابه على منصة تيليغرام الخطوط الأساسية لتشكيلته الوزارية، معلنًا أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والاعتراف بمرتفعات الجولان منطقة إستراتيجية.

المصدر / فلسطين أون لاين