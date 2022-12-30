الهدمي: الاحتلال يهدف لانتهاك سلوان باستيلائه على "أرض الحمراء"

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن الاحتلال يهدف إلى انتهاك بلدة سلوان من خلال الاستيلاء على منطقة "أرض الحمراء".

وبين أن الاحتلال قام بتسريب منطقة "أرض الحمراء" إلى الاستيطان بعد الاستيلاء عليها، لاسيما أنها قطعة نادرة تحولت إلى قنبلة موقوتة.

وأضاف: "سكان منطقة أرض الحمراء سيضطرون لمغادرتها وهذا ما يهدف إليه الاحتلال".

وأوضح أن الاحتلال استبق حكم المحكمة واستولى على منطقة أرض الحمراء، دون انتظار حكم المحكمة النهائي.

وتابع: "إن نجح الاحتلال في تمرير الاستيلاء على منطقة أرض الحمراء دون مواجهة سيتكرر الأمر في أحياء مقدسية أخرى".

وأشار إلى أن الاحتلال ماض في مشروعه التهويدي الاستعماري لطرد المقدسيين من منازلهم وإحلال المستوطنين بدلا منهم.

وفيما يتعلق بالاعتداء على المسجد الأقصى، بين الهدمي أن الاحتلال يحاول زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى كل عام، ويهدف إلى جعل اقتحام المسجد الأقصى أمرا روتينيا يتكرر بشكل يومي.

وأردف: "حكومة الأردن يجب أن تعي بأنها تفقد شرعيتها في وصايتها للمسجد الأقصى المبارك، آن الأوان أن تقف الأردن موقفا مشرفا لتستعيد هيبتها وكرامتها ووصايتها على المسجد الأقصى".

وأكد أن أداء الطقوس التلمودية من المستوطنين في المسجد الأقصى سببه غياب الوصاية الأردنية.

المصدر / فلسطين أون لاين