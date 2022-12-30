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19 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

30 ديسمبر 2022 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 19 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها اشتباكات مسلحة و3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة.

وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة صباح اليوم الجمعة، وأطلقوا النار صوب قوات الاحتلال والعبوات الناسفة، خلال اقتحام نابلس.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة، واعتقلت المطارد أحمد المصري، وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.

واستهدف مقاومون حاجز الجلمة الاحتلالي بالرصاص في جنين، وألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال في بيت أمر.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة، شهدتها مناطق رام الله وجنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وأصيب، اليوم، عشرات المواطنين، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق الضفة، عقب قمع مسيرات مناهضة للاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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