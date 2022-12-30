والد الأسير إسلام فروخ يكشف تفاصيل لقائه الأول

نفى الأسير المقدسي إسلام فروخ (26 عاماً)، المتهم بتنفيذ عملية تفجير محطة الحافلات المزدوجة في القدس، الاتهامات الموجهة له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حربي فروخ والد الأسير في منشور له على "فيسبوك"، إن عائلته تمكنت من الحديث معه لأول مرة منذ اعتقاله، خلال محاكمته التي عقدت اليوم في محكمة الاحتلال المركزية.

وخلال جلسة المحاكمة؛ صرح "إسلام" – وفق والده – أنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي، مشدداً على أنه "مسلم مقدسي فلسطيني" وليس له علاقة بما ينشره الاحتلال عن انتمائه لأي تنظيم.

ونفى إسلام أمام قاضي الاحتلال التهم الموجهة إليه، قائلاً: إنه تعرض لتحقيق قاس جدًا وتم الضغط عليه للحديث بما تمليه له سلطات الاحتلال بالإقرار باعترافات لم يفعلها، وفقاً لما ذكر والده.

وأشار "إسلام" إلى تعرضه للضرب والمنع من النوم لأيام، وخضوعه لتحقيقات استمرت أكثر من 30 ساعة متواصلة، وهو جالس على كرسي دون حراك، منع فيها من الوقوف للصلاة.

وبحسب والده، أكد "إسلام" أن سلطات الاحتلال أرغمته على قول وتنفيذ وتمثيل وتصوير أشياء لم يرتكبها، عنوةً وقسراً.

ودعا "فروخ" العالم للوقوف بجانبه، وإنقاذه مما وصفه بـ"المسرحية" التي رسمها الاحتلال الإسرائيلي له.

وفي السياق، كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن لائحة الاتهام الموجهة ضد الشاب إسلام فروخ، زاعمةً أنه اشترى معدات تجهيز العبوات، على عدة أشهر وبمناسبات وأماكن مختلفة "حتى لا يُكشف".

وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه ومن خلال التحقيقات تبيَّن استخدام "فروخ" دراجة مستخدمة وقام بطلائها مرتين حتى يخفي رقمها الخاص، كما استبدل ملابسه عدة مرات وهو في طريق عودته من مكان التفجير، على الطريق "1" باتجاه البحر الميت.

وذكرت الصحيفة أن "فروخ" جهز 3 عبوات للتفجير، إحداها كانت معدة للتفجير عن بعد؛ لاستخدامها في أوساط فرق الشرطة الإسرائيلية والإنقاذ التي كانت ستصل لمحطة "مفرق راموت".

وفي إطار زعمها، أضافت "يديعوت" أن خللاً فنياً تسبب بعدم انفجار العبوة الثالثة، حيث كشفه قبل التفجير وحاول ربط العبوتين الثانية والثالثة مع بعضهما البعض.

كما زعمت "يديعوت أحرونوت" أن العبوة الأولى قرب محطة الحافلات، انفجرت قبل موعدها المقرر لحين تجمع مزيد من الإسرائيليين.

وفي 27 ديسمبر/ كانون أول الجاري، زعمت سلطات الاحتلال اعتقال منفذ عملية التفجير المزدوج في محطة الحافلات بمدينة القدس، إسلام فروخ، والتي وقعت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن مقتل إسرائيليَّين اثنين وإصابة العشرات.

وتم التفجير ضمن عملية مشتركة، الأولى بوضع حقيبة مفخخة في محطة للحافلات، والثانية جرت عبر دراجة نارية مفخخة، بحسب زعم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين