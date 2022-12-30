إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و12 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وكانت جماهير أوصرين شيعت جثمان الشهيد عمار مفلح في القرية.

وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 25 مواطنا بالاختناق، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، جرى علاجهم ميدانيا.

كما أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين، بينهم 3 صحفيين، بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين