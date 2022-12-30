برشلونة يعلن مشاركة أراوخو في مباراة إسبانيول

أعلن الإسباني، تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول، والتي شهدت حضور المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، بعد غياب طويل بداعي الإصابة، فضلًا عن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تعليق عقوبة الإيقاف المسلطة عليه.

ويواجه برشلونة غريمه إسبانيول في ديربي "كتالونيا"، غدًا السبت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، علمًا أن النادي الكتالوني يتصدر ترتيب "الليغا" برصيد 37 نقطة من 14 مباراة، متقدمًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

وكان أراوخو قد غاب عن مباريات برشلونة قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022، بسبب تعرضه لإصابة في سبتمبر/ أيلول الماضي، اضطرته للخضوع إلى عملية جراحية، قبل عودته للتدريبات يوم الجمعة الماضي.

وكان أراوخو قد سافر مع منتخب بلاده إلى قطر، لكنه لم يشارك في أي دقيقة؛ بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة، فيما فشل منتخب الأوروغواي في تجاوز عقبة الدور الأول من مونديال قطر؛ إذ جمع 4 نقاط وحلَّ في المركز الثالث للمجموعة الثامنة، خلف منتخب البرتغال المتصدر ومنتخب كوريا الجنوبية الوصيف.

قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن، إينياكي بينا، أرناو تيناس.

الدفاع: هيكتور بيليرين، رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستنسن، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، جول كوندي، إريك غارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس، بيدري، فرانك كيسيه، فرينكي دي يونغ، غافي، بابلو توري.

الهجوم:عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، أنسو فاتي، ممفيس ديباي، رافينيا.

المصدر / وكالات