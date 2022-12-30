خدمات رفح يوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه وشباب جباليا يزيد معاناة الزوايدة

غزة/وائل الحلبي:

واصل خدمات رفح انتصاراته في منافسات دوري الدرجة الممتازة، أمام مضيفه الصداقة في افتتاح الجولة الـ13، والتي شهدت عودة شباب جباليا بفوز ثمين من أمام شباب الزوايدة، وحافظ نماء والأمل على انتصاراتهما في الدرجة الأولى أمام المجمع الإسلامي والأقصى.

دوري الدرجة الممتازة

الصداقة x خدمات رفح

قاد محمد الجرمي فريقه خدمات رفح لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، على حساب الصداقة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك.

خدمات رفح وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط بهذا الفوز، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة، وتجمد رصيد الصداقة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

الجرمي تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد لخدمات رفح في الدقيقة (6).

شباب الزوايدة x شباب جباليا

زاد شباب جباليا من معاناة مضيفه شباب الزوايدة بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة.

ثوار الشمال حافظوا على انتصاراتهم للجولة الثانية على التوالي، ليتقدم الفريق للمركز الرابع مؤقتا برصيد 20 نقطة، وبقي الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير بتوقف رصيده عند 5 نقاط.

سجل هدفي شباب جباليا وسام سلامة (45+3) ومحمد الملفوح (60)، وسجل للزوايدة سامح عويضة (90+3).

دوري الدرجة الأولى

المجمع الإسلامي x نماء

عاد نماء بفوز صعب وثمين من أمام مضيفه المجمع الإسلامي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين.

فوز نماء عزز من مكانة الفريق بين المنافسين على بطاقتي الصعود، بعد تقدمه للمركز الثاني مؤقتا برصيد 26 نقطة، وتجمد رصيد المجمع عند 11 نقطة في المركز العاشر.

هدف الفوز الوحيد لنماء سجله نجم الفريق عاهد أبو مراحيل في الدقيقة الأولى من اللقاء.

الأمل x الأقصى

واصل الأمل انتصاراته بفوز جديد على ضيفه الأقصى، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب خانيونس.

الأمل رفع رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتوقف رصيد الأقصى عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

ويدين الأمل بهذا الفوز للاعبه محمد أبو ريدة صاحب هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة (88).

دوري الدرجة الثانية

حقق خدمات جباليا فوزا ثمينا على حساب اليرموك بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيت حانون.

فوز خدمات جباليا رفع من رصيد الفريق إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة غزة والشمال، وتوقف رصيد اليرموك عند 7 نقاط في المركز السابع والأخير.

بدوره قلب جماعي رفح تأخره أمام شباب معن إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح، في منافسات مجموعة الوسطى والجنوب.

الجماعي قفز للمركز الثالث مؤقتا في الترتيب بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة، وتجمد رصيد معن عند 14 نقطة في المركز السادس.

دوري الدرجة الثالثة

حقق المشتل أول انتصاراته في منافسات الدرجة الثالثة، بفوزه على الشمس بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب بيت لاهيا لحساب مجموعة غزة والشمال.

وحصل المشتل على أول 3 نقاط في مشواره، ليتساوى برصيد النقاط مع فرق الجزيرة والشمس وفلسطين واتحاد جباليا.

وفرض الترابط التعادل على نظيره العودة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النصيرات في منافسات مجموعة الوسطى والجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين