قائمة منتخب السعودية لبطولة خليجي 25 في العراق

أعلن سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، قائمة لاعبي الأخضر للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي تُقام في مدينة البصرة العراقية.

ومن المقرر أنّ يدشن الأخضر مطلع شهر يناير المُقبل معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أنّ تُغادر البعثة إلى العراقفي الرابع من الشهر ذاته.

ويفتتح الأخضر مُشاركته في البطولة بمواجهة منتخب اليمن في 6 يناير، ثم يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق في 9 من الشهر ذاته، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة عمان يوم 12 يناير.

وضمت القائمة 23 لاعبًا بينهم ثلاثة لاعبين من كل من أندية الاتحاد والشباب والتعاون، ولم يتواجد أيّ لاعب شارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، إلا رياض شراحيلي لاعب وسط نادي أبها.

قائمة السعودية لبطولة خليجي 25

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي.

خط الدفاع: مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني.

خط الوسط: ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى.

خط الهجوم:سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.

المصدر / وكالات