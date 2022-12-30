الأمعري يترقب وصول نجم اتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

يترقب نادي شباب الأمعري وصول يوسف لولو نجم فريق اتحاد خانيونس للانضمام لصفوف الفريق، الباحث عن تأمين بقاءه في دوري المحترفين بالضفة الغربية.

وكان الأمعري تعاقد مع خالد دادر لاعب خدمات الشاطئ بعد وصوله إلى مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي قادما من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصدر تصريح لولو خلال الأسبوع القادم، لكي يتسنى له الوصول للضفة الغربية والانضمام للأمعري بشكل رسمي والمشاركة مع الفريق في مرحلة إياب دوري المحترفين والتي تنطلق يوم الجمعة القادم.

وظهر لولو بشكل مميز مع فريقه اتحاد خانيونس الذي انضم إليه منتصف الموسم الماضي بعد رحيله عن الهلال الذي معه نصف موسم.