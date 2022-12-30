إطلاق المبادرة التوعوية "كُن مؤثرًا" لطلبة الكلية الجامعية بغزة

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مركز العمل التطوعي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية المبادرة المجتمعية "كن مؤثرًا".

وتهدف مبادرة "كن مؤثرًا" إلى نشر الثقافة المجتمعية بتعزيز القيم والسلوك الحميد لدى فئات المجتمع المختلفة، بعقد لقاءات ودورات متخصصة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر إطلاق المبادرة، أمس، المدير العام للشرطة اللواء محمود صلاح، ورئيس الكلية الجامعية د. سعيد الزبدة، ومدير إدارة الشرطة النسائية العميد د. ناريمين عدوان، ونائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. رائد العامودي، ومديرة دائرة الأسرة والطفولة المقدم فايزة عبد الدايم، ولفيف من الطلبة.

وشارك بالمبادرة 70 مبادرًا ومبادرة من طلبة الكلية ضمن برنامج "سفراء الشرطة" من الطلاب في الجامعات والكليات العلمية في محافظات قطاع غزة.

وأكد اللواء صلاح أن الشرطة تبذل جهودًا كبيرة في التوعية المجتمعية بآليات عمل ومسارات عديدة مع جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مجتمع آمن ومطمئن.

وأوضح أن الشرطة تتضافر بجهودها مع مكونات المجتمع كافة، ولا سيما بتعزيز المبادرات المجتمعية في المؤسسات والمرافق التعليمية وغيرها من المكونات بهدف الحفاظ على بنية قوية لمجتمعنا الفلسطيني.

وأهاب اللواء صلاح بالطلاب والطالبات بضرورة التحصين من مخاطر "الجرائم الإلكترونية" على اختلاف أشكالها وأدواتها، مبينًا في الوقت ذاته أهمية وضرورة حمل رسالة الإرادة والقوة في مواجهة وصد أي أخطار قد تحدق بأبناء شعبنا حفاظًا على وحدة وتماسك المجتمع.

من جهته، أشاد الزبدة بجهود الشرطة المجتمعية مع المؤسسات التعليمية ولا سيما الكلية الجامعية، ما ساهم في الوصول إلى شرائح المجتمع كافة.

وبيّن الزبدة، في كلمته، أن إطلاق مبادرة "كن مؤثرًا" بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الكلية الجامعية تأتي في إطار الدور التعاوني والتكاملي مع الشرطة ومكوناتها، للمساهمة في حل القضايا المجتمعية وتعزيز الأثر الإيجابي في أبناء المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين