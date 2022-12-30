مقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

أصيب، صباح اليوم الجمعة، 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط اشتباكات ومواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان الذين يحاولون التصدي لهم.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن شابا أصيب بشظية بالرقبة نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، ووصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب متطوع في الإغاثة الطبية بنابلس برصاص الاحتلال الحي في ظهره ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الاشتباكات

واندلعت اشتباكات مسلحة، بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال وعدد من الشباب الثائر.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في نابلس بعبوة متفجرة، فيما سمع دوي 3 انفجارات من قلب البلدة القديمة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت عدة منازل داخل المنطقة الغربية من البلدة القديمة، وشاركت في المواجهات طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال ألقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.وانتشرت قوات الاحتلال على مدخل حارة الغرب في البلدة القديمة، فيما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب مسجد البيك.

وتزامناً مع الاشتباكات المسلحة، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في شارع غرناطة بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين