ورشة عمل لتطوير أداء إدارات أندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورشة عمل أمس لأندية محافظتي غزة والشمال " بعنوان رؤية مستقبلية لتطوير العمل الاداري في الأندية الرياضية.

وتأتي الورشة ضمن خطة المجلس الأعلى، وبتوجيهات الأمين العام المساعد عبد السلام هنية، للمساهمة في تطوير الإجراءات الإدارية في الأندية الرياضية، وذلك بحضور أمناء السر في الأندية.

وحاضر في الدورة مدير دائرة الأندية بلال الشاعر، وبحضور فريق عمل الوحدة (ياسرداوود، وعلاء عطية، وإحسان أبو دان).

ويستعد المجلس لعقد ورشة أخرى لمحافظات الوسطى والجنوب، في اطار العمل لتطوير الجانب الإداري في الأندية.