فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ورشة عمل لتطوير أداء إدارات أندية غزة

دورة لحكام غزة باشراف عربي ودولي

غياب 4 لاعبين عن مباراتي اليوم في الدرجة الممتازة

EarSpy.. هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد

المدرب البرتغالي بونتس: ننتظر انتقال رونالدو بشغف

نصائح غذائية مجربة وفعالة لفقدان الوزن

يوتيوب تطلق ميزة جديدة للهواتف

مقتل شخص بحادث سير تضررت فيه 200 مركبة في الصين

هوندا تسحب أكثر من 200 ألف سيارة هجينة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عمار مفلح بعد 27 يومًا من احتجازه

دورة لحكام غزة باشراف عربي ودولي

30 ديسمبر 2022 . الساعة 02:03 بتوقيت القدس
...
ورشة عمل سابقة لحكام قطاع غزة
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف المهندس محمد زكريا الأغا رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في غزة النقاب، عن تنظيم دورة دولية لحكام قطاع غزة.

وسيحاضر في الدورة المصري عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق، والمحاضر الآسيوي إسماعيل الحافي، وذلك في الثلث الأول من العام القادم.

وفي سياق منفصل، نظمت لجنة الحكام أمس ورشة عمل لحكامها، وذلك بقاعة بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحضر  الورشة محمد الأغا عضو اتحاد الكرة وأعضاء لجنة الحكام، وبحضور المقيمين وجميع الحكام. 

وناقش أعضاء اللجنة مع الحكام، أبرز المواقف التي واجهتهم خلال بطولة الدوري، كما حدث بعض المُداخلات والتعقيب عليها، بالإضافة لعرض بعض الحالات التحكيمية وتحليلها في الدوري وتحليلها.

تويتر تويتر
#ورشة عمل #حكام قطاع غزة #محمد زكريا الأغا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة