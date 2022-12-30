دورة لحكام غزة باشراف عربي ودولي

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف المهندس محمد زكريا الأغا رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في غزة النقاب، عن تنظيم دورة دولية لحكام قطاع غزة.

وسيحاضر في الدورة المصري عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق، والمحاضر الآسيوي إسماعيل الحافي، وذلك في الثلث الأول من العام القادم.

وفي سياق منفصل، نظمت لجنة الحكام أمس ورشة عمل لحكامها، وذلك بقاعة بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحضر الورشة محمد الأغا عضو اتحاد الكرة وأعضاء لجنة الحكام، وبحضور المقيمين وجميع الحكام.

وناقش أعضاء اللجنة مع الحكام، أبرز المواقف التي واجهتهم خلال بطولة الدوري، كما حدث بعض المُداخلات والتعقيب عليها، بالإضافة لعرض بعض الحالات التحكيمية وتحليلها في الدوري وتحليلها.