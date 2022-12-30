غياب 4 لاعبين عن مباراتي اليوم في الدرجة الممتازة

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30 ديسمبر 2022 . الساعة 01:52 بتوقيت القدس
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خطاب لاعب شباب جباليا بالقميص الأصفر

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز، باقامة لقائين يجمع الأول بين خدمات رفح والصداقة، وشباب الزوايدة وشباب جباليا.

ويفتقد الصداقة أمام خدمات رفح على ملعب اليرموك، للاعبه محمود العامودي بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، وزميليه حسن الحمامي ومحمد الحداد للإصابة.

ولن يلعب لاعب وقائد شباب جباليا أدهم خطاب مع فريقه أمام الزوايدة على ملعب الشهيد محمد الدرة، لتراكم البطاقات الصفراء.

ويلعب خدمات رفح وشباب الزوايدة مكتملا الصفوف، حيث يطمح الأول للابتعاد في الصدارة، والثاني للهروب من قاع جدول الترتيب.

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#الصداقة #خطاب #شباب جباليا #العامودي

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