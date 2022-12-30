المدرب البرتغالي بونتس: ننتظر انتقال رونالدو بشغف

أكد المدرب البرتغالي ليونيل بونتس أن انتقال لاعب مثل كريستيانو رونالدو لا يكون بسهولة كما يحدث مع أغلب اللاعبين لأنه يعد "ماركة"، مضيفا أن التقلبات التي عاشها مؤخرا كانت بسبب وفاة ابنه في أبريل الماضي.

وأشرف بونتس على كريستيانو رونالدو عندما كان مساعدا لمدرب سبورتنغ لشبونة بين 2002 حتى 2009 بين الفرق العمرية والأول، فيما يعمل الآن مدربا لنادي سبورتنغ كولبي دا كوفيليا البرتغالي.

وكشف بونتس في لقاء مع "في المرمى": رونالدو أسطورة بلا شك وحقق نجاحات كبيرة مع أنديته السابقة لكنه يمر بأوقات عصيبة بعد وفاة ابنه العام الحالي، وحاليا يعد من أفضل اللاعبين كرأس حربة.

وأوضح مدرب رونالدو السابق: ننتظر بشغف لمعرفة إلى أي ناد سينتقل رونالدو، ولكن حتى الآن لا نعلم أي شيء عن مستقبله.

المصدر / وكالات