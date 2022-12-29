هوندا تسحب أكثر من 200 ألف سيارة هجينة

أعلنت هيئة تنظيم السوق في الصين أن شركة هوندا موتور لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 200 ألف سيارة صنعت في الصين، بسبب مشاكل تتعلق بأجهزة استشعار دواسة الفرامل التي قد تجعل من الصعب إيقاف السيارة.

وقالت الهيئة، في بيان، أمس، إن شركة صناعة السيارات اليابانية ستستدعي 105608 سيارات هجينة صنعت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وأيلول / سبتمبر 2020 في مشروعها التصنيعي مع شركة “دونجفينج موتور جروب” لصناعة السيارات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان أنه سيتم استدعاء 95081 سيارة أخرى من شراكة هوندا الأخرى مع شركة (جوانجتشو أوتوموبيل غروب) للسيارات.

وذكر البيان أن هوندا قامت بتجميع 62ر1 مليون سيارة في الصين في السنة المالية الأخيرة، التي انتهت في آذار/ مارس، بانخفاض 14% عن عام .2021 وسيختبر الشريكان المحليان السيارات المعيبة وسوف يستبدلان مكونات دواسة الفرامل التي قد تسبب أعطالا.

يذكر أن أسعار أسهم شركة هوندا تراجعت بنسبة 3ر1% في طوكيو اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ آذار/ مارس 2021 على أساس يومي. وانخفض سعر سهم الشركة بنحو 6% هذا العام.

المصدر / فلسطين أون لاين