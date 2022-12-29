19 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

سجّلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، 19 عملا مقاوما، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجة حارقة و3 عمليات تصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبتين لهم، إلى جانب اندلاع 7 نقاط مواجهة.

وأدّت أعمال المقاومة في الضفة الغربية إلى وقوع إصابتين في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتصدّى الشباب الثائر للمستوطنين وألقوا الزجاجات الحارقة في البلدة القديمة بالقدس ما أدّى لإصابة مستوطن، كما اندلعت مواجهات في بلدة الرام.

وفجّروا عبوات ناسفة على حاجز عطارة في رام الله، وحاجز الجلمة في جنين، فيما أطلق مقاومون النار في البلدة القديمة بنابلس، وتصدّوا للمستوطنين واندلعت مواجهات في حوارة.

واندلعت مواجهات في عزون بقلقيلية، كما ألقوا الحجارة وتصدّوا للمستوطنين وحطّموا مركباتهم، بينما شهدت أريحا اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على المدخل الرئيس في مدينة الخليل، وفي بيت أمّر ما أدّى لإصابة جندي، بينما اندلعت مواجهات في بيت أمّر ومخيم العروب، وتصدّوا للمستوطنين وحطّموا مركباتهم بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية إطلاق نار استهدف طائرات الاستطلاع في نابلس، وإصابة مستوطن ونقله للمشفى بعد استهداف مركبته بالزجاجات الحارقة في القدس.

كما سجّلت إصابة جندي صهيوني بعد إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال المواجهات في منطقة بيت أمّر وتحطيم مركبات مستوطنين على طريق غوش عتصيون في الخليل، وإلقاء عبوات ناسفة على حاجز الجلمة، وعلى حاجز عطارة في رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين