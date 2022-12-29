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أبو عرة يدعو للوقوف صفًا واحدًا في وجه الاحتلال وتصعيد المقاومة

29 ديسمبر 2022 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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طالب القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، شعبنا وفصائله ومقاومته بالوقوف صفًا واحدًا في وجه جرائم الاحتلال وتصعيد المقاومة للجمه عن الاستمرار بها.

وقال أبو عرة، في تصريح صحفي، إن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، يدل على تصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن عمليات القتل والتصفية للمقاومين والإعدام البطيء، للأسرى نتيجة الإهمال الطبي حتى يرتقوا شهداء.

وأكد أن المجتمع الصهيوني يتجه نحو اليمين المتطرف وهذا ما كان واضحاً في الانتخابات الأخيرة للكنيست وتشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة.

وأضاف: "ينبغي على السلطة أن تقوم بواجبها بضرورة وقف التنسيق الأمني ووقف ملاحقة المقاومين والمعارضين السياسيين حتى تكون درعاً حامياً لشعبها لا درعاً حامياً للاحتلال".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #المقاومة الفلسطينية #مصطفى أبو عرة

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