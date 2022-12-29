خدمات رفح يستعيد أحد نجومه

رفح/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق قرب عودة المدافع سامي قعدان إلى صفوف فريقه خدمات رفح خلال الفترة القادمة، بعدما توجّه بطلب رسمي لنادي كيما أسوان المصري لفسخ عقده بالتراضي.

وقال المصدر، إن قعدان عقد جلسة ظهر اليوم الخميس مع إدارة نادي كيما أسوان وطلب رسمياً إنهاء ارتباطه مع النادي في ظل رغبته بالعودة إلى غزة.

وأوضح المصدر أن قعدان سيعود إلى صفوف فريقه السابق خدمات رفح، بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل سفره إلى مصر قبل موسمين لخوض تجربته الاحترافية.

ويعتبر قعدان أحد أبرز المدافعين الشباب الذين ظهروا مع خدمات رفح في موسم 2019/2018، ليساهم في قيادة الفريق لحصد لقبي الدوري الممتاز في موسمين متتاليين وكأس غزة 2019.

وقدّم قعدان مستويات لافتة بعد انتقاله لصفوف فريق ديروط في الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يرحل بعدها بشهرين إلى كيما أسوان الذي لعب موسمًا كاملًا.