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الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد عمار مفلح الليلة

29 ديسمبر 2022 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من قرية أوصرين جنوب نابلس الليلة، من قبل طواقم الهيئة في نابلس والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة، وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ، من أجل استعادة جثامين الشهداء.

وارتقى الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) شهيدا في الثاني من الشهر الجاري، عقب إطلاق جندي صهيوني الرصاص الحي عليه من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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