فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بحر يهنئ الأب مسلم بالأعياد ويشيد بمواقفه الوطنية

سفيرة الاحتلال بفرنسا تستقيل احتجاجا على حكومة نتنياهو

القانوع: منح الثقة لحكومة نتنياهو يحتّم تكاتف الجميع لمواجهتها

الكنيست يمنح الثقة لحكومة نتنياهو المتطرفة

حماس: المقاومة لن تسمح لحكومة الاحتلال الجديدة بالتغوّل على شعبنا

بدلا من المواجهة.. المجتمع الدولي يغرق في تفاصيل التطرف الإسرائيلي

الأوقاف: أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2022

دعوات لإطلاق حملة دولية لدعم قضية الأسرى

بعد انتقادات الشيخ.. الطيراوي يهاجم عباس ويحمّله مسؤولية الخلافات داخل فتح

حمادة: الأقصى خط أحمر ولن نسمح لأي كان بالتغوّل عليه

بحر يهنئ الأب مسلم بالأعياد ويشيد بمواقفه الوطنية

29 ديسمبر 2022 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
...

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر عضو الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات الأب مانويل مسلم، بمناسبة أعياد الميلاد، مشيداً بمواقفه الوطنية.

 وأشاد بحر بمواقف مسلم الوطنية والتي تصب في اتجاه تعزيز الوحدة على قاعدة الثوابت وحماية مشروع المقاومة من أجل تحرير فلسطين.

وأكد أن الشعب الفلسطيني واحد موحد بمختلف أديانه وطوائفه في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من بطش الاحتــلال الغاشـــم، وإفشال مخططات الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: ردٌّ "ناري" من الأب مانويل مسلم على معايدة "عباس".. معايدتك "حجّمتني"

 وعبر بحر عن أمله أن يأتي العام المقبل وتكون فلسطين وكل مقدساتها قد تحررت من نير الاحتلال.

 من جهته؛ ثمن الأب مانويل مسلم اتصال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، مؤكدًا أن غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة، وأنها بوابة التحرير لفلسطين، داعيًا الله أن ينعم على شعبنا الفلسطيني بالأمن والسلام، وأن يتم كنس الاحتلال عاجلًا من كل أرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أحمد بحر #مانويل مسلم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة