سفيرة الاحتلال بفرنسا تستقيل عبر تويتر.. والسبب!!

أعلنت سفيرة كيان الاحتلال لدى فرنسا ياعيل جيرمان، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها احتجاجا على حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونشرت السفيرة نص رسالة استقالتها، التي وجهتها إلى نتنياهو، على حسابها في تويتر.

وقالت جيرمان في رسالتها: "تم تعييني كسفيرة لـ(إسرائيل) في فرنسا من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، وكنت فخورة وسعيدة بتمثيل الدولة والنظرة العالمية للحكومة المنتهية ولايتها، والتي كانت قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي سادت في البلاد".

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وأضافت موجهة كلامها لنتنياهو: "للأسف، الحكومة التي شكلتها وترأسها تضم ​​ممثلين عن أحزاب يتجلى تطرفها في خطوطها الأساسية، في سياساتها وفي تصريحاتها".

وأردفت: "كل هذا، برأيي، يهدد شخصية دولة (إسرائيل) وقيمها، كما عبرت عنها وثيقة الاستقلال، التي نشأنا وترعرعنا عليها والتي هي بمثابة بطاقة هوية ومنارة لنا".

"لذلك، وكما ذكرنا، فإن سياستكم وتصريحات الوزراء في حكومتكم، تتعارض مع ضميري ونظري للعالم والوعود الواردة في إعلان استقلال البلاد كدولة يهودية وديمقراطية"، تابعت جيرمان.

وقالت: "في ظل هذه الظروف، لن أكون قادرة على الاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة تمامًا عن كل ما أؤمن به، وبالتالي أجد أنه من المناسب تقديم استقالتي وإنهاء منصبي كسفيرة لـ(إسرائيل) في فرنسا".

وحتى الساعة 30: 13 (ت.غ) لم يعلق نتنياهو على الاستقالة.

وحازت حكومة نتنياهو على ثقة الكنيست، مساء اليوم.

وتتشكّل الحكومة من 6 أحزاب يمينية إسرائيلية لديها 64 من مقاعد الكنيست الـ120 ما يجعل نيلها الثقة مضمونًا.

وتعتبر الحكومة، في حال منحها الثقة، الأكثر يمينية من بين الحكومات في تاريخ كيان الاحتلال.