القانوع: منح الثقة لحكومة نتنياهو يحتّم تكاتف الجميع لمواجهتها

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة يحتّم على كل مكونات الشعب الفلسطيني الانخراط في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدّساته وحمايته من تغوّل حكومة نتنياهو الفاشية.

وعدَّ القانوع، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنَّ "ما ثبّتته المقاومة الفلسطينية من واقع جديد وما فرضته من معادلات على الاحتلال لا يمكن التراجع عنها مهما كان تطرّف حكومة نتنياهو وفاشيتها".

وشدّد على أنَّ الشعب الفلسطيني ومقاومته سيقفون بالمرصاد لإفشال مخططات هذه الحكومة.

ومنح الكنيست، مساء اليوم، الثقة لحكومة نتنياهو، وصوَّت 63 من أعضاء الكنيست بالثقة مقابل معارضة 54 آخرين (من أصل 120).

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وهذه الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو، وأدّت اليمين الدستورية فورًا أمام الكنيست.

ويخلف نتنياهو زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي يائير لبيد الذي أصبح زعيمًا للمعارضة.

المصدر / فلسطين أون لاين