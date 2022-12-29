القانوع: مناورة "الركن الشديد 3" تُؤكّد الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس: إن مناورة (الركن الشديد 3) التي أجرتها فصائل المقاومة، أمس، في قطاع غزة "تؤكد على الوحدة الميدانية لشعبنا وصلابة المقاومة لمواجهة التحديات وإفشال كل مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا ومقدساته".

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وأضاف في تصريح صحفي عبر التليجرام: "جاءت (مناورة الركن الشديد3) لتعبر عن الجاهزية العالية والتنسيق الكبير للغرفة المشتركة وفصائل المقاومة لمواجهة التحديدات والمخاطر التي تعصف بالمسجد الأقصى والدفاع عن الأسرى وحماية شعبنا".

وأشار إلى تزامن (مناورة الركن الشديد3) مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي، والتي وصفها القانوع بـ "الحكومة الفاشية في دولة الكيان الصهيوني".

واستدرك قائلاً: إن "السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو الفاشية تستهدف المسجد الأقصى بالدرجة الأولى وهذا كفيل لتفجير المنطقة برمتها والذي يجب أن يقابَل بتصعيد المقاومة، ودعم وإسناد شعبنا، في مواجهة فاشية الحكومة وتطرفها وإفشال مخططاتها".

المصدر / فلسطين أون لاين