تظاهرة أمام (الكنيست) ضد حكومة نتنياهو

تظاهر المئات من المعارضين لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، ظهر اليوم الخميس، احتجاجا على إقرار قوانينها العنصرية وخطوطها العريضة الدينية والاستيطانية واليمينية.

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ورفع المشاركون في التظاهرة، أمام مبنى برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، الأعلام السوداء، وحملوا الشعارات التي تتهم نتنياهو وحكومته بالفساد ومن بينها "حكومة البلطجيين" و"حكومة عصابة".

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال وحرس الكنيست المتظاهرين من الاقتراب من المبنى.

المصدر / فلسطين أون لاين