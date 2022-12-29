الاحتلال يُقر بشن عشرات الغارات في سوريا خلال 2022

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتنفيذ عشرات الغارات الجوية على أهداف في سوريا خلال العام 2022.

وقال في بيان مكتوب: إنه "خاض خلال عام 2022 "عشرات العمليات في المعركة ما بين الحروب وشن غارات على مئات الأهداف بمئات القذائف، بالإضافة الى العمليات الخاصة"، مشيراً إلى أنه استهدف مواقع إيرانية أو شحنات أسلحة موجهة الى منظمة حزب الله في لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "تنفيذ أكثر من 3000 عملية اعتقال ومصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح في الضفة الغربية خلال 2022"، معترفاً بشن غارات جوية على 257 هدفًا واغتيال 14 قادة من الجهاد الإسلامي في غزة خلال العام 2022.

اقرأ أيضاً: نتنياهو يتوعد بمزيد من الغارات على سوريا

وقال: "على الحدود اللبنانية تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية نحونا حيث شن الجيش 4 غارات على الأراضي اللبنانية وتم إطلاق 58 قذيفة مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية".

كما اعترف بأنه أجرى " 15 مناورة بالمشاركة مع الجيوش الشرق أوسطية والخليجية بالإضافة إلى 53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في اتفاقيات إبراهيم".

وأكد أن سلاح الجو نفذ أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، ملفتتً إلى " تحليق الطيران الحربي حوالي 105 آلاف ساعة بالاضافة إلى مشاركة القوات الجوية بنحو 16 مناورة دولية هامة".​​​​​​​

المصدر / فلسطين أون لاين