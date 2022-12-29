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بالصور أوغندي يقرر التوقف عن الانجاب بعد 102 طفل لهذا السبب!

29 ديسمبر 2022 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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المزارع الأوغندي موسى وأولاده 

قرر المزارع الأوغندي موسى (67 عاماً)، الذي أنجب 102من الأبناء ولديه 568 حفيداً من 12 زوجة تزوجهن خلال حياته، التوقف عن إنجاب الأطفال حتى يتمكن من الإنفاق عليهم.

وقال موسى: "قلّ دخلي خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسرتي كبيرة".

وأضاف: "زوجاتي الأربع الحاليات يعشن في نفس المنزل وأصغرهن، زليقة، أم لـ11 من أولادي". وقال إن "جميع زوجاته يقيمن معًا في المنزل نفسه".

ويعيش نحو ثلث أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، معه في مزرعته، وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "المزارع موسى حصحية طلب من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن؛ بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكن من شراء الطعام واحتياجات المنزل".

ويعيش موسى وعائلته في مدينة لوساكا في أوغندا، والتي تعد مسألة تعدد الزوجات فيها أمرًا قانونيًا، إلا أن الاعتماد على موانع الحمل يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه القرية.

وبسبب اعتلال صحته، لم يعد بإمكان موسى العمل وتركته اثنتان من زوجاته بسبب الضغوط المالية التي يعاني منها.

وأضاف أنه "يستطيع التفريق بين أبنائه الـ102، لكنه لا يعرف كل أسمائهم".

المزارع الأوغندي موسى وأولاده 

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المصدر / وكالات
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