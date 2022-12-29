في نوفمبر.. اعتقال أكثر من 490 فلسطينيًّا وتوسيع أعمال الاستيطان

سجّل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني2022م، اعتقال ما يزيد عن "490" مواطنًا فلسطينيًّا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم أكثر من"76"طفلًا و"12"من الإناث، إضافة إلى إصدار ما يقارب "242" قرارًا إداريًّا ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال.

ومن خلال متابعة المركز لتلك الانتهاكات التي وصل نسخة عنها، "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، سجّل هدم "61" منشأةً من بينهم "26"منزلًا و"35"منشأةً لأغراض متعددة، وجملة من اعتداءات المستوطنين والتي بلغت في مجملها أكثر من "159" اعتداءً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما رصد "80" عملية استيلاء وإخطار بمصادرة وهدم للممتلكات، و"11" نشاطًا ومُخطّطًا استيطانيًّا خلال شهر نوفمبر.

وأكد المركز على عدم شرعنة الاستيطان وعمليات التهويد والتهجير القسري الذي تُمارسه قوات الاحتلال، وأنّ ما يرتكبه الاحتلال مُخالفٌ للقانون الدولي، ويُشكّل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وطالب الجهات الدولية والحقوقية، بالعمل الجاد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتوفير حماية للمواطنين الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي للانتهاكات المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين