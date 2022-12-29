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إلى جانب توسع أعمال الهدم والمصادرة

في نوفمبر.. اعتقال أكثر من 490 فلسطينيًا وتوسع بأعمال الاستيطان

29 ديسمبر 2022 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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اعتقال أكثر من 490 فلسطيني في نوفمبر الماضي

سجل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني2022م، اعتقال ما يزيد عن "490" مواطن فلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم أكثر من"76"طفل و"12"من الإناث، إضافة إلى إصدار ما يقارب "242" قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال.

ومن خلال متابعة المركز لتلك الانتهاكات التي وصل نسخة عنها، "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، سجل هدم "61" منشآه من بينهم "26"منزل و"35"منشآه لأغراض متعددة، وجملة من اعتداءات المستوطنين والتي بلغت في مجملها أكثر من "159" اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما رصد "80" عملية استيلاء وإخطار بمصادرة وهدم للممتلكات، و"11" نشاطات ومخطط استيطاني خلال شهر نوفمبر.

وأكد المركز على عدم شرعنه الاستيطان وعمليات التهويد والتهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال، وأن ما يرتكبه الاحتلال مخالف للقانون الدولي، ويشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وطالب الجهات الدولية والحقوقية، بالعمل الجاد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتوفير حماية للمواطنين الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي للانتهاكات المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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