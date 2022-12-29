الاحتلال ينقل القيادي جمال أبو الهيجا إلى سجن جلبوع

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير القائد جمال أبو الهيجا من جنين والمحكوم بالسجن المؤبد، من سجن هداريم إلى سجن جلبوع.

وكان الأسير القيادي في حركة "حماس" جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً) أتم 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/8/2002، وسط ملاحقة واستهداف متواصلين لأغلب أفراد أسرته.

ولد أبو الهيجا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عام 1959، متزوج وله أربعة من الأبناء وابنتان، درس في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، ثم حصل على دبلوم التربية الإسلامية في الكلية العربية بعمان عام 1980.

تتلمذ على يد الشيخ الدكتور عبد الله عزام في الأردن، وبعدها عمل في التدريس في اليمن والسعودية، ثم أقام في الكويت قبل عودته إلى مسقط رأسه عام 1990، وشغل منصب مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في محافظة جنين.

تميّز باحتضانه ودعمه لكل المقاومين حتى أن منزله كان المأوى للمقاتلين من جنين وكل مدن الضفة الغربية المحتلة، ومع بداية الانتفاضة الأولى كان من المتصدرين للمسيرات، ويتقدم إلى الصف الأول بالمواجهة، حاملاً المقلاع بيده، على بعد أمتار من حواجز الاحتلال.

عمل ناطقًا باسم حماس ومنسقًا لها في لجنة القوى الوطنية والإسلامية في سنوات الانتفاضة الأولى.

اعتقل الشيخ أبو الهيجا أربع مرات منذ عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير.

تولى قيادة كتائب القسام في مخيم جنين، وشارك في مواجهات الانتفاضة الثانية، وأصيب عدة إصابات.

قاد معركة مخيم جنين وقاتل فيها ببسالة إلى أن أصيب بالرصاص المتفجر خلال تصديه مع فصائل المقاومة المسلحة لحصار واجتياح مخيم جنين عام 2002، الأمر الذي أدى إلى بتر يده اليسرى، ورفض تسليم نفسه، وبقي مطارداً للاحتلال.

قصفت طائرات الاحتلال منزله ما أدى لتدميره بالكامل وتشريد عائلته، ووضعته على قائمة المطلوبين.

9 مؤبدات

وفي 26 أغسطس 2002 استطاعت وحدات خاصة تتبع للاحتلال اعتقاله، وحكم عليه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.

ويتهمه الاحتلال أيضًا بقيادة العمل العسكري في مخيم جنين إبان الاجتياح، وتوجيه عدد من العمليات الفدائية.

صنفه الاحتلال بالأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي وقضى فيه نحو 10 سنوات، وخرج منه بعد إضراب الكرامة الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستمر 28 يوماً، وأوقفوا خلاله سياسة العزل في حينه.

لم يتوقف الأمر عند اعتقال الاحتلال للقائد جمال أبو الهيجا، فقد تعرض أغلب أفراد عائلته للاعتقال، فاعتقلت ابنته المحامية "بنان" بالإضافة إلى زوجته التي مكثت في الاعتقال الإداري 9 أشهر عام 2003م.

ويعتقل الاحتلال أيضاً أبناءه الثلاثة "عبد السلام وعاصم وعماد"، فيما استشهد نجله "حمزة" في اشتباك مع جنود الاحتلال في مارس 2014 بعد مطاردة لعدة سنوات.

عائلة القيادي الأسير جمال أبو الهيجا عائلة بأمة، وشهيد وأربعة أسرى، وزوج أسيرة محررة ووالد أسيرة محررة كذلك، وكل ذلك لم يفت في عضد هذه العائلة التي تواصل جهادها غير آبهة بظلام السجون وظلم السجانين ولا رصاص المحتلين والمتخاذلين.

المصدر / فلسطين أون لاين