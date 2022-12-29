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مبابي يخرج عن صمته: هذا ما حدث في نهائي كأس العالم

29 ديسمبر 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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نجم المنتخب الفرنسي مبابي

أكد كيليان مبابي أنه لن يتخطى سريعا هزيمة منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر 2022، لكنه يركز حاليا على مسيرته مع باريس سان جيرمان.

ورغم تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، خسرت ديوك فرنسا أمام التانجو الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل مبابي هدف فوز متأخر لفريقه على سترابورغ في اللقاء الذي انتهى مساء الأربعاء بنتيجة 2/1 لصالح سان جيرمان رغم طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.

وقال مبابي اليوم الخميس "شخصيا لن أهضم الأمر أبدا، ولكن فريقي ليس مسؤولا عن هذا الإخفاق مع المنتخب الوطني، أحاول العودة بطاقة إيجابية".

وأضاف "حاولت أن أدفع فريقي، ونأمل أن نواصل موسمنا دون هزيمة، إنها كأس العالم، النادي ليس له أي شأن بهذا الأمر".

وتعهد مبابي بمواصلة الالتزام ناحية فريقه ومنتخب بلاده، قائلا "هذه الرسالة بسيطة، إنها تظهر أنه بصرف النظر عما يحدث مع المنتخب الوطني، فإن باريس سان جيرمان مختلف، مازلت مصمما على إعادة كافة الألقاب إلى العاصمة".

المصدر / وكالات
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