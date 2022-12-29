قناة عودة الفتحاوية تحذف البندقية من شعار انطلاقة "فتح" الـ 58

حذفت قناة عودة التابعة لحركة فتح، البندقية من شعار انطلاقة الحركة الـ 58.

وأظهرت الصور التي جاءت خلفية لمذيعي القناة وجود علم وخارطة فلسطين، وقبة الصخرة المشرفة دون البندقية والتي رسمت في شعار "فتح" من بداية تأسيسها عام 1965.

وقناة عودة هي قناة تلفزيونية فضائية تابعة لحركة فتح وتُعبّر عن توجُّهاتها حركة فتح.

بدأت بثها من العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم بدأت البث من مدينة رام الله، الضفة الغربية بعدما اشترتها مجموعة ريتش للإنتاج الإعلامي في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

ومن المقرر أن تُحيِي حركة فتح في الأول من يناير القادم ذكرى انطلاقتها الـ58، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يؤكد رفع البندقية من شعارها على توجُّه صريح بالتخلي عن خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار نهج التفريط.

ويُدلّل حذف البندقية من شعار فتح، التزام الأخيرة بتوجُّهات رئيسها محمود عباس، والذي يتحدث صراحة عن معارضته لحمل السلاح ضد الاحتلال ومستوطنيه.

كما يأمر عباس أجهزته الأمنية بملاحقة المقاومة في مدن الضفة والسعي إلى منع اشتباكها مع قواتِ الاحتلالِ خلال اقتحامها المدن الفلسطينية، إلى جانب استمرار التنسيق الأمني والذي يعمل على نزع سلاح المقاومة وملاحقة عناصرها.





المصدر / فلسطين أون لاين