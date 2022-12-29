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بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

29 ديسمبر 2022 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد

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