الطقس: أجواء مشمسة نهاراً وباردة ليلاً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يبقى الجو اليوم الخميس، مستقراً ومشمساً إلى حد كبير، لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو بارداً بشكل كبير، نهاراً يبقى الجو مائلاً للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

وغدًا الجمعة، يسود خلال الصباح جو بارد بشكل كبير، ونهاراً يبقى الجو بارداً بحدة أقل مع سطوع الشمس، وتبقى الرياح الشرقية مسيطرة خاصة في المناطق الشرقية، ومع الليل يصبح الجو أكثر برودة.

أما يوم السبت المقبل، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو الجاف هو المسيطر على فلسطين مع جو شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل، بينما تسود أجواء أقل برودة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص، الرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

المصدر / فلسطين أون لاين