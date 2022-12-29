علامات تدل على اقتراب كارثة المناخ

لا يمكن إنكار أن مناخ الأرض يزداد احترارًا بشكل كبير، وهو يعيث فسادًا في الحيوانات والنباتات والبشر.

وإذا لم يحد الناس من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير - وبسرعة - فقد نكون على وشك الانطلاق نحو مستقبل أكثر رعبًا.

وإليكم علامات على أن مناخ الأرض خارج عن السيطرة.

فيروسات الزومبي تستيقظ

يتم إحياء فيروسات الزومبي من التربة الصقيعية. وقد تم حبس العديد من هذه الميكروبات القديمة بعيدا في الأرض المتجمدة في سيبيريا لعشرات الآلاف من السنين، ولكن الآن، تستيقظ هذه الفيروسات نتيجة ذوبان القطب الشمالي.

واكتشف الباحثون 13 فيروسا من سيبيريا كانت قابلة للحياة حتى بعد قرون من التجمد العميق. هل يمكن أن تصيب الناس؟ يقول العلماء إن هذه الوحوش المعينة تصيب الأميبات فقط، لكن قدرتها على البقاء تزيد من خطر ذوبان التربة الصقيعية في المنطقة، ويمكن أن يشكل أحد هذه الوحوش القديمة تهديدا للبشر.

ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير

إنها إحدى العلامات الأكثر شهرة لمناخ قاس، وواحدة من أكثرها رعبا: ارتفاع مستوى سطح البحر.

يقول العلماء إن الخطوط الساحلية على طول الولايات المتحدة يمكن أن ترتفع بمعدل 12 بوصة (30 سم) بحلول عام 2050. سيكون متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر أكبر في الساحل الشرقي منه على الساحل الغربي، وقد تكون المدن الشرقية المنخفضة في مشكلة كبيرة بشكل خاص (ميامي).

اختفاء الأنهار الجليدية

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن يلوستون ويوسمايت، وهما من أكثر المتنزهات الوطنية شهرة في الولايات المتحدة، قد يفقدان أنهارهما الجليدية تماما بحلول عام 2050.

وتوفر هذه المناطق الجليدية المياه العذبة الحيوية للمجتمعات المحلية. ووجد التقرير أنه بحلول نهاية القرن، يمكن أن يتلاشى نصف الغطاء الجليدي في العالم إذا لم نحد من انبعاثاتنا.

فوضى المناخ

توقع علماء الفيزياء أن مناخ الأرض قد يصبح فوضويا. لن تؤدي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون رادع إلى تدفئة كوكب الأرض فحسب؛ ستجعل أنماط الطقس غير منتظمة وغير متوقعة. وفي أفضل الأحوال، تستقر الأرض عند درجة حرارة جديدة أكثر دفئا. ولكن في أسوأ الحالات، تتقلب الفصول بشكل كبير من سنة إلى أخرى، وتتبع فترات من الحرارة والباردة بعضها البعض بسرعة أكبر بكثير مما هي عليه الآن.

الدببة القطبية تغوص في القمامة

تُجبر الدببة القطبية الآن على أكل القمامة والحفاضات المتسخة، وذلك بفضل الخسارة الفادحة في ممتلكات الصيد الرئيسية: الجليد البحري. مع وجود الجليد البحري الأقل استقرارا لصيد الفقمات، تبحث الوحوش القطبية الشمالية بشكل متزايد عن الطعام في مدافن القمامة ومقالب القمامة على أطراف المدن. ومع زيادة التفاعلات مع البشر، يتم إطلاق النار على بعض الدببة القطبية.

سوء الأحوال الجوية

يزداد الطقس سوءا بالفعل بفضل تغير المناخ. وأظهرت مجموعة متنوعة من الدراسات أن درجات الحرارة ستزداد سخونة، وستكون موجات الجفاف والفيضانات أكثر شدة، وستكون للأعاصير سرعة رياح ورطوبة أعلى. كما لو أن هذا لم يكن سيئا بما فيه الكفاية، فإن التقلبات بين أنماط الطقس ستكون أكثر دراماتيكية وغير متوقعة. الطريقة الوحيدة للتخفيف من هذا؟ تقليل انبعاثات الكربون لدينا بشكل كبير.

مجموعات البطريق على الصخور

أصبحت طيور البطريق مهددة الآن، وذلك بفضل تغير المناخ. انضمت أفضل الطيور إلى صفوف "الأنواع المهددة بالانقراض"، واقترحت خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية حماية طيور البطريق الإمبراطور بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض. وتتعرض أكبر أنواع طيور البطريق للخطر للسبب نفسه الذي تكافح به الدببة القطبية: الخسائر المذهلة في الجليد البحري. يمكن أن يتلاشى ما يصل إلى 70٪ من مستعمرات تكاثر البطريق الإمبراطور بحلول عام 2050 إذا استمر فقدان الجليد البحري بالمعدل الحالي.

انقراض جماعي سادس

الأرض تقترب من الانقراض الجماعي السادس. خمس مرات في تاريخ الأرض، ماتت مساحات شاسعة من الحياة على هذا الكوكب في فترة قصيرة من بضعة ملايين من السنين. ولم تنقرض أنواع كوكبنا بعد بمعدلات مؤهلة للانقراض الجماعي، لكننا نتقدم ببطء نحو ذلك. في المتوسط، يرى "معدل الخلفية" للانقراض أن 5٪ إلى 10٪ من أنواع الحيوانات تختفي كل مليون سنة. ويحدث انقراض كبير عندما تختفي 60٪ من الأنواع و35٪ من الأجناس.

ويتزايد معدل الانقراض الحالي ولكنه لا يزال ضمن النطاق الطبيعي. ومع ذلك، بمجرد أن تكون درجات الحرارة أعلى من متوسطها الحالي بمقدار 16.2 درجة فهرنهايت (9 درجات مئوية)، والذي يقدر العلماء أنه لن يحدث حتى 2500 درجة، ستدخل الأرض منطقة الانقراض الجماعي الكبرى.

نقطة اللاعودة

قد نكون أقرب بكثير إلى "نقطة اللاعودة" الخاصة بالمناخ مما كنا نعتقد في السابق. يمكن الوصول إلى نقاط التحول التي يبدأ بعدها المناخ في الانهيار بشكل لا رجعة فيه في درجات حرارة أقل بكثير مما اقترحته النماذج السابقة. وهناك 16 نقطة تحول رئيسية، والعديد منها - بما في ذلك ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا، وانخفاض التربة الصقيعية في القطب الشمالي، وموت الشعاب المرجانية الاستوائية، وفشل تيار محيط رئيسي في بحر لابرادور - "منطقة الخطر".

وسيتم الوصول إلى جميع نقاط التحول إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة. تبلغ درجة حرارة الأرض بالفعل 2 فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) فوق خط الأساس ومن المرجح أن تصل إلى 3.6 إلى 5.4 فهرنهايت (2 إلى 3 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية قبل الاستقرار.

يوم القيامة الجليدي في خطر

يتأرجح نهر ثويتس الجليدي، الملقب بشكل ينذر بالسوء بـ "نهر يوم القيامة الجليدي"، على وشك الانهيار أكثر مما كنا نظن. وهو كتلة من الجليد بحجم فلوريدا في غرب أنتاركتيكا. ويمكن أن يؤدي التصفي الكاملة له إلى رفع مستوى سطح البحر بمقدار 3 إلى 10 أقدام (0.9 إلى 3 أمتار).

وتظهر خريطة جديدة أن الجبل الجليدي "معلق" في سلسلة من التلال الوعرة في قاع البحر. ولكن إذا تم فصله عن هذه التلال، فإن المعدل الحالي للاحترار سيتنبأ بمعدل ذوبان أعلى بكثير.

المصدر / وكالات