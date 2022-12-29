"مبادرون لأجل فلسطين" بالكويت يكرم مناهضي "التطبيع" مع الاحتلال

كرم تجمع مبادرون لأجل فلسطين" بالكويت الأربعاء، في جمعية المعلمين، الحفل التكريمي الثاني للمبادرين من الأفراد والجهات الداعمة للقضية الفلسطينية للعام 2022.

وقال المسؤول الإعلامي للتجمع يوسف الكندري، إن هذا الحفل جاء لتكريم أصحاب المواقف، من الأفراد والمؤسسات الكويتية في مختلف المجالات، الذين أعلنوا مقاطعتهم للكيان الصهيوني، وعبروا عن رفضهم للمشاريع والفعاليات التطبيعية، ووقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية.

وأوضح الكندري لـ"قدس برس" أن التجمع يركز على تكريم دوري لأي مبادرة يقدمها أي شخص أو مؤسسة، ويحاول أن يعزز الدور الذي قام به المبادرون، بخصوص نصرة قضية فلسطين، او مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد ممثل لجنة القدس ومناهضة التطبيع بجمعية المحامين الكويتية، عبد العزيز القطان، أن فلسطين قضية الأمة العربية والإسلامية، وليست شأنا داخليًا أو أحزابًا أو حركات، إنما شأن أمة.

ودعا القطان في كلمته أثناء الحفل إلى إبراز دور الشعب الكويتي، والمقيمين بدولة الكويت، في أي مبادرة داعمة للقضية الفلسطينية.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير بعنوان "خط التماس" للمخرج الفلسطيني محمد صفوري، يروي قصة حقيقية لفلسطيني عاصر النكبة، وخرج من فلسطين ومن أرضها مرغمًا وختم الحفل بتقديم دروع تذكارية على شكل خريطة فلسطين.

وسبق أن كرم "مبادرون لأجل فلسطين"، في 15 حزيران/يونيو الماضي، مجموعة من أبناء الكويت، لدعمهم القضية الفلسطينية، ورفضهم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن "مبادرون لأجل فلسطين" هي تجمع منبثق عن مجموعة من جمعيات نفع عام، ومؤسسات مجتمع مدني، وفرق تطوعية، أطلق في حزيران/يونيو الماضي، للتأكيد على موقف الكويت الثابت تجاه فلسطين، وتكريم الكويتيين الذين ناصروا القضية الفلسطينية بمواقفهم لمناهضة التطبيع.

يُذكر أن الجهات الداعمة للتكريم هي جمعية المهندسين الكويتية، وجمعية المحامين الكويتية، وجمعية الثقافة الاجتماعية، وجمعية أعضاء التدريس بجامعة الكويت، وجمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية الشفافية الكويتية، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، والرابطة الوطنية للتأهيل الأسري، ولجنة القدس بجامعة الكويت، وملتقى القدس، وفريق القدس أمانتي، ورابطة شباب لأجل القدس/الكويت، وجمعية المعلمين، وكويتيون ضد التطبيع، ومرابطات عن بعد، وخليجيون لدعم فلسطين.

المصدر / وكالات