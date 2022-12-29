أسماء جديدة في قائمة منتخب كرة القدم الشاطئية

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية للتدريبات من جديد بعد فترة انقطاع، استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة بقيادة الكابتن سامي سالم المدير الفني.

ويخوض المنتخب تدريبين أسبوعياً، يُركز خلالها سالم على الجانب الخططي والتكتيكي، في ظل الجاهزية البدنية للاعبين مع انتظامهم في مباريات الدوري مع أنديتهم، على أن يتم تكثيف وتيرة التدريبات مع قرب الاستحقاقات الخارجية.

ويُشارك فدائي الشواطئ في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويولى اتحاد الكرة اهتماما كبيراً بالكرة الشاطئية، في ظل الإنجازات التي حققها المنتخب في المشاركات الخارجية السابقة.

وضمت القائمة "17" لاعباً، بينهم 10 لاعبين من عناصر المنتخب السابقين هم: علاء عطية، محمد السدودي، فادي جابر، ميسرة البواب، أحمد عفانة، فادي العراوي ، محمد حسان، محمد القاضي، ومؤمن البواب، إسلام أبو عبيدة، بينما تواجد في القائمة 7 لاعبين جدد وهم: محمد أبو موسى، محمد نعيم عبيد، محمد شبير، ثائر أبو عبيدة، إبراهيم أبو عمير، ومصعب أبو ظاهر، علي الحواجري.