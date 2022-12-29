الأمم المتحدة: قوات الاحتلال قتلت 75 فلسطينيًا خلال عام 2022

قال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، إن العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال في عمليات التفتيش والاعتقال في شتى أرجاء الضفة الغربية بلغ 75 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلًا، حتى الآن من هذا العام.

وأوضح التقرير المعنون "حماية المدنيين" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت 171 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا على الأقل، في شتى أرجاء الضفة الغربية، مضيفًا أنه أصيب 6 فلسطينيين من قبل المستوطنين، بينهم طفل.

كما هدمت سلطات الاحتلال 57 مبنى يملكها الفلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس المحتلة والمنطقة المصنفة (ج) بالضفة الغربية، من بينها 17 منزلًا، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال، والتي يعد الحصول عليها من ضرب المستحيل.

وفي قطاع غزة، قال التقرير إن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتجريف أراضٍ داخل غزة قرب السياج الحدودي شرقي غزة وشرقي رفح.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، تصعيدًا ملحوظًا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، يقابله تصاعد في أعمال المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين