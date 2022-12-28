فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

قشطة يكشف موعد أول مباراة لأبو غنيمة مع شباب رفح

إقالة غريبة لمدرب حقق نتائج رائعة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لنجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح

"القسام": البابُ مفتوحٌ أمام مفاجآت قادمة

النائب منصور: مخططات حكومة الاحتلال الجديدة تستدعي الثبات والمواجهة

موعد وصول "أبو غنيمة" إلى غزة وموقف اتحاد كرة القدم من تسجيله

هنية: اتجاهات حكومة الاحتلال الجديدة تضع المنطقة على صفيح ساخن

تشيلسي يشعل الميركاتو ويخطط لخطف نجم منتخب الأرجنتين

دعواتٌ لبرنامج نضالي عاجل لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري

العصار: خدمات رفح لن يتنازل عن المجد السابع

28 ديسمبر 2022 . الساعة 23:32 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

أكد أسامة العصار أمين سر نادي خدمات رفح على أن مجلس إدارة النادي يضع ثقته الكاملة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إسلام أبو عريضة، واللاعبين في تحقيق الهدف المنشود وحصد لقب الدوري الممتاز.

وقال العصار لـ:"فلسطين أون لاين" إن الفريق يملك مجموعة من أفضل اللاعبين، ويمتازون بالعمل الجماعي خاصة في ظل أجواء المحبة التي يعيشها الفريق.

وأضاف العصار أن حالة التعطش والشغف لاستعادة لقب الدوري يجعل الفريق في حالة جاهزية كاملة، وهذا ما تعول عليه الجماهير التي تقف خلف الفريق بشكل دائم وتسانده منذ بداية الموسم.

وشدد أمين سر خدمات رفح على الجهاز الفني يضع في حساباته التعامل مع كافة المباريات القادمة على أنها مباريات كؤوس ولا يمكن التفريط بأي نقطة، مبينا أن فارق النقاط بين خدمات رفح متصدر ترتيب الدوري الممتاز وأقرب ملاحقيه سيخفف من الضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين.

ودعا العصار جماهير الأخضر الرفحي لمواصلة دعمها ومؤازرة الفريق في كل مبارياته القادمة، مشددا على أهمية دور الجماهير التي تعتبر اللاعب رقم 1.

وأشار العصار إلى تحقيق اللقب السابع في تاريخ خدمات رفح هو الهدف المنشود ولن يتنازل عنه الفريق، مشددا على أن الفريق يعتمد على مجموعة من النجوم ويمتازون بالتعاون والعمل الجماهير، ويحظون بدعم مجلس إدارة النادي وكوادره وجماهيره.

تويتر تويتر
#غزة #خدمات رفح #الدوري الممتاز #كرة القدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة