العصار: خدمات رفح لن يتنازل عن المجد السابع

غزة/ وائل الحلبي:

أكد أسامة العصار أمين سر نادي خدمات رفح على أن مجلس إدارة النادي يضع ثقته الكاملة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إسلام أبو عريضة، واللاعبين في تحقيق الهدف المنشود وحصد لقب الدوري الممتاز.

وقال العصار لـ:"فلسطين أون لاين" إن الفريق يملك مجموعة من أفضل اللاعبين، ويمتازون بالعمل الجماعي خاصة في ظل أجواء المحبة التي يعيشها الفريق.

وأضاف العصار أن حالة التعطش والشغف لاستعادة لقب الدوري يجعل الفريق في حالة جاهزية كاملة، وهذا ما تعول عليه الجماهير التي تقف خلف الفريق بشكل دائم وتسانده منذ بداية الموسم.

وشدد أمين سر خدمات رفح على الجهاز الفني يضع في حساباته التعامل مع كافة المباريات القادمة على أنها مباريات كؤوس ولا يمكن التفريط بأي نقطة، مبينا أن فارق النقاط بين خدمات رفح متصدر ترتيب الدوري الممتاز وأقرب ملاحقيه سيخفف من الضغوط الملقاة على عاتق اللاعبين.

ودعا العصار جماهير الأخضر الرفحي لمواصلة دعمها ومؤازرة الفريق في كل مبارياته القادمة، مشددا على أهمية دور الجماهير التي تعتبر اللاعب رقم 1.

وأشار العصار إلى تحقيق اللقب السابع في تاريخ خدمات رفح هو الهدف المنشود ولن يتنازل عنه الفريق، مشددا على أن الفريق يعتمد على مجموعة من النجوم ويمتازون بالتعاون والعمل الجماهير، ويحظون بدعم مجلس إدارة النادي وكوادره وجماهيره.