نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تعثر الأهلي مجددا في الدوري المصري، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله في الجولة العاشرة من المسابقة.

وأهدر الأهلي نقطتين جديدتين في سباق استعادة لقب الدوري المصري من غريمه التقليدي الزمالك، بعد تعادله في الجولة الماضية سلبيا أمام سموحة، لتصبح قمته في متناول الأبيض.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ودخل الأهلي المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي وهو يحمل في جعبته 23 نقطة، يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين أمام الزمالك بطل آخر موسمين.

في المقابل، كان سيراميكا يحمل 11 نقطة، يحتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام المصري البورسعيدي.

وفي الوقت الذي كان الأهلي يبحث فيه عن أخذ زمام المبادرة، بتسجيل هدف جاء الرد صاعقا من سيراميكا كليوباترا الذي اقتنص هدف التقدم أولا.

وجاء الهدف عن طريق أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي السابق، من ضربة رأس مباغتة بعدما استغل خروجا متأخرا من الحارس محمد الشناوي ليودع الكرة في شباكه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وظل الأهلي طوال أحداث الشوط الثاني في محاولات مستميتة من أجل تعديل النتيجة عبر تسجيل هدف التعادل أولا ثم التقدم لاقتناص الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره.

وتمكن الأهلي من تحقيق النصف الأول من مراده، حيث سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عبر نجمه التونسي علي معلول.

وحاول الأهلي تسجيل هدف الفوز على مدى الدقائق المتبقية، لكن سيراميكا كليوباترا تمكن من الصمود ليخرج بالمباراة لبر الأمان مقتنصا نقطة من البطل التاريخي للدوري المصري.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، على بعد 3 نقاط من الزمالك الذي سيمكنه اقتناص القمة بفارق الأهداف حال فوزه على الإسماعيلي.

بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق الأهداف المسجلة أمام المقاولون العرب.

المصدر / وكالات