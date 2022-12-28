قشطة يكشف موعد أول مباراة لأبو غنيمة مع شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

أكد محمود قشطة المشرف الرياضي لنادي شباب رفح أن ناديه تواصل مع اتحاد كرة القدم من أجل قيد نجمه السابق طارق أبو غنيمة، مشيرا أن الاتحاد لم يمانع قيد أبو غنيمة.

وأوضح قشطة لـ:"فلسطين أون لاين" أن اتحاد كرة القدم توجه بخطاب رسمي بناء على طلب ناديه لنظيره المصري، لطلب البطاقة الدولية لأبو غنيمة كي يتم تسجيله بشكل رسمي في كشوفات شباب رفح باتحاد الكرة.

وأشار قشطة إلى أن المنصة الإلكترونية للاتحاد الدولي "فيفا" المسؤولة عن تنظيم التواصل بين الاتحادات حول العالم خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، سيتم فتحها يوم الأحد القادم بتاريخ 1/1/2023.

وأضاف أنه فور وصول البطاقة الدولية لاتحاد كرة القدم الفلسطيني سيتم قيد اللاعب مباشرة، مشيرا إلى أن أبو غنيمة يحتاج لراحة لعدة أيام بعد رحلة السفر التي ستبدأ فجر الخميس للعودة إلى غزة.

وقال قشطة إنه سيكون من المحتمل أن يشارك أبو غنيمة في أجزاء من مباراة الفريق القادمة أمام خدمات النصيرات والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم، وهو نفس الموعد الذي سيتم فيه إرسال البطاقة الدولية من الاتحاد المصري.

وبيّن قشطة أن مشاركة أبو غنيمة مع شباب رفح في مباراته أمام الهلال بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز ستكون مؤكدة، مبينًا أن اللاعب حافظ على التدريبات خلال الفترة الماضية رغم وجوده في قطر لحضور مباريات كأس العالم.

وشدّد المشرف الرياضي لشباب رفح أن أبو غنيمة ضحى من أجل العودة لصفوف الفريق، ومضيفا أن ناديه أبدى استعداده الكبير لعودة نجمه السابق والوقوف بجانبه من أجل العودة للتألّق مرة أخرى في الملاعب الغزية.